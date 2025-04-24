Які податки утримують із зарплати

У 2025 році з офіційної зарплати українців продовжують утримувати два основні податки: ПДФО та військовий збір. Крім того, роботодавець має додатково має сплатити ЄСВ, передає 24 Канал з посиланням на видання taxer.ua.

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Із зарплати працівника утримують такі податки:

18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% – військовий збір.

Окремо нараховується:

22% – єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який роботодавець платить до Пенсійного фонду.

Як це виглядає на прикладі зарплати 10 000 гривень:

Працівник отримає "на руки" 7 700 гривень, тому що з його зарплати вирахують:

1 800 гривень – ПДФО (18%);

500 гривень – військовий збір (5%).

Додатково роботодавець має заплатити 2 200 гривень ЄСВ (22% від 10 000 гривень). Тобто сукупно він має заплатити 12 200 гривень.

Які податки, якщо зарплата менша від мінімалки

У 2025 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень на місяць (з 1 січня). Але бувають ситуації, коли працівник отримує менше – наприклад, працює неповний робочий день або вийшов/звільнився посеред місяця.

Якщо працівник працює неповний день, але офіційно оформлений – роботодавець усе одно повинен сплатити ЄСВ як мінімум від 8 000 гривень, навіть якщо нарахована зарплата менша.

ПДФО (18%) і військовий збір (1,5%) – завжди вираховуються з тієї суми, яку реально нарахували працівнику, незалежно від графіку роботи.