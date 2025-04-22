Який тариф на електроенергію для бізнесу

Тариф на електроенергію для бізнесу складається з тарифів на передачу та розподіл електроенергії, вартості самої електроенергії на ринку та податку на додану вартість, передає 24 Канал.

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Тариф на передачу електроенергії:

Для більшості споживачів тариф на послуги з передачі електроенергії, встановлений НЕК "Укренерго", становить 686,23 гривні за мегават-годину (без ПДВ).

Для підприємств "зеленої" електрометалургії діє знижений тариф – 359,55 гривні за мегават-годину (без ПДВ).

Тариф на розподіл електроенергії залежить від оператора системи розподілу (ОСР) та класу напруги:

Для першого класу напруги (високовольтні лінії) тариф нижчий.

Для другого класу напруги (низьковольтні лінії) тариф вищий.

Ціна електроенергії на ринку формується залежно від попиту, пропозиції, сезонних коливань та інших ринкових факторів. Вона може змінюватися, тому підприємствам слід враховувати ці коливання при плануванні витрат.

Зауважте! Держава не передбачає прямих субсидій для бізнесу, тому всі витрати підприємства несуть самостійно. Оператори системи розподілу та постачальники зазвичай повідомляють про можливі зміни тарифів заздалегідь, тому підприємцям важливо тримати зв'язок із постачальниками електроенергії.