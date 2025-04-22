Хто встановлює тарифи на воду

Тарифи на водопостачання можуть встановлюватися на двох рівнях: національному та місцевому, передає 24 Канал.

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Національний рівень

Якщо підприємство, яке надає послуги, є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тоді тарифи на водопостачання й водовідведення встановлює саме вона.

До таких підприємств зазвичай належать великі водоканали, які обслуговують кілька населених пунктів або мають великі обсяги споживання.

До слова! У червні 2024 року НКРЕКП вперше оновила тарифи на воду для непобутових споживачів – зокрема для підприємств і бюджетних організацій. Нові розцінки торкнулися майже всіх водоканалів, які мають ліцензію регулятора. Найвищий тариф було встановлено для ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас" – 25,83 гривні за кубометр води.

Місцевий рівень

У разі, якщо водопостачальне підприємство не підлягає ліцензуванню НКРЕКП (переважно це невеликі місцеві постачальники), тарифи затверджує виконавчий комітет місцевої ради – міської, селищної або сільської.

Як формується тариф

Тариф охоплює всі витрати підприємства:

електроенергію;

заробітну плату працівників;

витрати на ремонт та обслуговування мереж;

податки та обов’язкові платежі;

амортизацію обладнання.

Важливо! Перед затвердженням тарифу проводиться його економічне обґрунтування, публічне обговорення з громадськістю, а також аналіз впливу на споживачів.