Хто не зможе передати показники лічильника у 2025 році

Це стосується тих українців, які не пройдуть повірку лічильників у встановлений термін, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії". Споживач має сам запросити спеціалістів для проведення процедури, оплатити її й надати водоканалу результат перевірки.

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Якщо лічильник води не пройде повірку вчасно, його показання не враховуватимуть, а обсяг спожитої води розраховуватимуть за загальнобудинковими нормами, що призведе до вищих платежів для споживача.

Чи є повірка лічильника обовʼязковою

Повірка лічильників обов’язкова для споживачів кожні чотири роки. Вона гарантує, що прилад справний та очно фіксує обсяг спожитої води.

Без здійснення такої повірки, водоканали в Україні можуть змінити спосіб нарахування спожитих послуг, що призведе до значно вищих платежів для частини українців.

Хто має сплачувати повірку лічильника

Споживач самостійно викликає спеціалістів для повірки лічильника, оплачує послугу та передає результати перевірки до водоканалу.