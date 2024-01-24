Кому слід провести повірку

Наразі в Україні всі громадяни, у яких настає час для проведення повірки лічильників, повинні пройти цю процедуру протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону. Це стосується лічильників газу, води, електроенергії та тепла.

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Повірка може бути ініційована як самим споживачем, так і постачальником послуг. Часто компанії-постачальники самі зв'язуються зі споживачами, коли настає час для повірки.

Важливо! Якщо споживач не пам’ятає, коли востаннє була проведена повірка його лічильника, спеціалісти відділів комунальних служб або відповідних органів самостійно зв'яжуться з ним. Вони попередять про необхідність проведення повірки, що може включати демонтаж лічильника для перевірки його метрологічних характеристик та подальший монтаж після повірки.

Як відбувається повірка

Уся процедура може зайняти до 5 днів. Спеціалісти, акредитовані для проведення таких робіт, приходять до місця проживання або встановлення лічильника та проводять необхідні процедури перевірки та калібрування. У деяких випадках лічильник може бути вилучений для детальної перевірки.

Хто оплачує повірку лічильника:

Лічильники за газ та електрику обслуговує постачальник, тому платити нічого не потрібно.

Лічильник на воду та тепло – якщо тариф не передбачає процедури, тому у цьому випадку платить споживач.

Після проведення повірки видається відповідний акт або протокол, який підтверджує її результати. У випадку виявлення несправностей або неточностей, лічильник може бути замінений або відремонтований.

Зауважте! Якщо повірка не буде проведена у встановлені терміни, це може призвести до відключення комунальних послуг або штрафів.