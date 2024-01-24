Вартість газу у лютому

Сума платіжки за доставку газу залежатиме від обсягу використаного газу протягом минулого року. Нині тариф коливається від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр.

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Зауважте! Формула розрахунку тепер така: тарифи облгазу*(куби за період з 1 жовтня по 30 вересня 2023 року)/12 = щомісячна плата за доставку.

До слова у будинках, де проживає багато людей сума на одного буде значно меншою, адже ділитиметься між усіма сусідами. Проте не варто забувати, що з січня також почала діяти третя платіжка за газ.

Що за третя платіжка

З 5 грудня 2023 року НКРЕКП затвердила Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках та відрегулювала Кодекс газорозподільних систем.

У зв'язку з цим, протягом зими оператори газових мереж мають:

привести чинні договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку у відповідність до Типового договору;

проінформувати співвласників багатоквартирних будинків про укладення договору за формою Типового договору, розмістивши інформацію про це в рахунках на оплату послуг з доставки газу.

Тариф на газ в Україні

Оскільки 98% українців користуються послугами "Нафтогазу" для них тариф становить – 7,96 гривні за кубометр. Проте у інших постачальників вартість відрізняється.