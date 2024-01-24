Стоимость газа в феврале

Сумма платежки за доставку газа будет зависеть от объема использованного газа в прошлом году. Сейчас тариф колеблется от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр.

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Заметьте! Формула расчета теперь такова: тарифы облгаза*(кубы за период с 1 октября по 30 сентября 2023)/12 = ежемесячная плата за доставку.

К слову, в домах, где проживает много людей, сумма на одного будет значительно меньше, ведь будет делиться между всеми соседями. Однако не стоит забывать, что с января тоже начала действовать третья платежка за газ.

Что за третья платежка

С 5 декабря 2023 года НКРЭКУ утвердила Типовой договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах и отрегулировала Кодекс газораспределительных систем.

В связи с этим, в течение зимы у операторов газовых сетей есть:

привести действующие договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома в соответствии с Типовым договором;

проинформировать совладельцев многоквартирных домов о заключении договора по форме Типового договора, разместив информацию об этом в счетах на оплату услуг по доставке газа.

Тариф на газ в Украине.

Поскольку 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза", для них тариф составляет – 7,96 гривны за кубометр. Но у остальных поставщиков цена различается.