Что произошло в Харькове
Повреждений, которые получила газовая система в Харькове, не было с начала этой зимы. Вражеская ракета попала в газопровод.
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23 января попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. За эту зиму аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было,
– сообщают в "Нафтогазе"
Сейчас происходит ликвидация последствий повреждения. Ремонтные работы и возобновление снабжения продолжается.
Когда харьковчанам ждать газ
Харьковчанам возобновят поставки газа после ремонта. Поскольку атака была массированной, а повреждения значительными, говорить о сроках окончания ремонтных работ пока рано.
В Минэнергетики сообщают, что часть газопровода перекрыта для стабилизации газовой системы По состоянию на данный момент в общей сложности отключены 12 домов.
Погибших и пострадавших среди работников нет. Газовики работают над устранением повреждений,
– говорится в сообщении Минэнергетики
Кроме того, в Харькове остались без света ориентировочно 11 тысяч граждан. Обстрелы россиян повредили не только газопровод, но и трансформаторы и коммуникации, в частности, системы распределения электроэнергии.