Почему Россия использует деньги на "черный день"

В 2023 году Россия потратила значительную часть ликвидной части Фонда национального благосостояния. Расходы составили 4 триллиона рублей из общей суммы 9 триллионов рублей, сообщают в российских СМИ.

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Следует понимать, что Фонд национального благосостояния направлен на то, чтобы уменьшить влияние стоимости российского сырья на экономику России. Ранее эта организация называлась "Стабилизационный фонд".

После 24 февраля 2022 года международное сообщество ввело санкции на российскую нефть. Таким образом, цена сырья является сверхурочно волатильной. Следует отметить, что при этом курс рубля стал нестабильным.

В первой половине 2023 года российскую нефть продавали со значительным дисконтом. При этом рубль был относительно устойчивым. Уже летом стоимость сырья выросла, и российская валюта стала слабее.

Как Россия финансирует войну

Россия считает своими первоочередными расходами – военные. По сравнению с 2021 годом, эти траты выросли на 60%.

Расходы россиян на войну остаются высокими. Более того, они значительно превышают запланированные цифры. Чтобы покрывать расходы на войну, россияне вводили новые налоги, искали новые пути реализации нефтепродукции.