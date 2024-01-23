Какая позиция Евросоюза
Во время пресс-конференции по итогам состоявшегося в Брюсселе Совета министров ЕС по иностранным делам высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз уже приближается к принятию решения относительно передачи российских активов. Продолжается рассмотрение вариантов правого использования этих средств.
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Относительно заблокированных российских активов. Мы можем говорить, что политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре, с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислениях, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре.
Представители ЕС считают, что прежде чем заниматься передачей средств, нужно добиться общих политических решений. К тому же, должны быть рассмотрены все варианты использования российских активов в соответствии с нормами международного права.
Когда ЕС примет решение
Боррель отмечает, что дискуссии продолжатся уже на уровне послов. Однако решение, вероятно, будет известно уже в скором времени.
Очень мощный толчок для этих решений должен быть сделан до следующего заседания Совета министров иностранных дел,
– уточняет высокий представитель ЕС.