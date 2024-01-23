Какая позиция Евросоюза

Во время пресс-конференции по итогам состоявшегося в Брюсселе Совета министров ЕС по иностранным делам высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз уже приближается к принятию решения относительно передачи российских активов. Продолжается рассмотрение вариантов правого использования этих средств.

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Жозеп Боррель Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Относительно заблокированных российских активов. Мы можем говорить, что политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре, с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислениях, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре.

Представители ЕС считают, что прежде чем заниматься передачей средств, нужно добиться общих политических решений. К тому же, должны быть рассмотрены все варианты использования российских активов в соответствии с нормами международного права.

Когда ЕС примет решение

Боррель отмечает, что дискуссии продолжатся уже на уровне послов. Однако решение, вероятно, будет известно уже в скором времени.

Очень мощный толчок для этих решений должен быть сделан до следующего заседания Совета министров иностранных дел,

– уточняет высокий представитель ЕС.

Обратите внимание! Сейчас в международных банках заморожены российские активы на сумму около 300 миллиардов евро. При этом из них 200 миллиардов евро находится в ЕС.