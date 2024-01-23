Кто может получить

Одноразовую финансовую помощь на покупку дров могут получить ВПЛ, которые прибыли из зон боевых действий после 24 февраля 2022 и зарегистрировались в Полтавской области. Также доход таких семей должен быть меньше фактического прожиточного минимума 5,4 тысячи гривен.

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Заметьте! Дополнительным условием является то, что семьи не должны пользоваться такой же помощью от других организаций.

К слову, чтобы получить помощь, нужно соответствовать одной из категорий уязвимости:

среди членов семьи есть гражданин с инвалидностью;

среди членов семьи есть человек с тяжелым заболеванием;

одинокий человек старше 55 лет или домохозяйство, состоящее из одного-двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей, недееспособных людей;

многодетные семьи (три или более несовершеннолетних детей);

беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

Куда обратиться

С 23 по 24 января включительно следует обратиться по одному из адресов:

23 числа с 10:00 – в поселке Шишаки, ул. Кирилла Осьмака, 56/1;

23 числа с 13:00 – в селе Белоцерковка, ул. Леси Украинки, 11;

24 числа с 10:00 – в городе Глобино, ул. Центральная, 281;

24 числа с 10:00 – в селе Оболонь, ул. Соборности, 17;

24 числа с 13:00 – в поселке Семеновка, ул. Независимости, 44.

Какие документы понадобятся