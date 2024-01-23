Кто может получить
Одноразовую финансовую помощь на покупку дров могут получить ВПЛ, которые прибыли из зон боевых действий после 24 февраля 2022 и зарегистрировались в Полтавской области. Также доход таких семей должен быть меньше фактического прожиточного минимума 5,4 тысячи гривен.
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К слову, чтобы получить помощь, нужно соответствовать одной из категорий уязвимости:
- среди членов семьи есть гражданин с инвалидностью;
- среди членов семьи есть человек с тяжелым заболеванием;
- одинокий человек старше 55 лет или домохозяйство, состоящее из одного-двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;
- одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей, недееспособных людей;
- многодетные семьи (три или более несовершеннолетних детей);
- беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.
Куда обратиться
С 23 по 24 января включительно следует обратиться по одному из адресов:
- 23 числа с 10:00 – в поселке Шишаки, ул. Кирилла Осьмака, 56/1;
- 23 числа с 13:00 – в селе Белоцерковка, ул. Леси Украинки, 11;
- 24 числа с 10:00 – в городе Глобино, ул. Центральная, 281;
- 24 числа с 10:00 – в селе Оболонь, ул. Соборности, 17;
- 24 числа с 13:00 – в поселке Семеновка, ул. Независимости, 44.
Какие документы понадобятся
- документ, удостоверяющий личность (заграничный или обычный паспорт, или временное удостоверение гражданина Украины);
- справка о взятии на учет внутри перемещенного лица;
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- справка об открытии банковского счета;
- IBAN;
- документ, подтверждающий критерий уязвимости;
- справка о печном отоплении.