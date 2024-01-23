Хто може отримати

Одноразову фінансову допомогу на купівлю дров можуть отримати ВПО, які прибули із зон бойових дій після 24 лютого 2022 року та зареєструвалися в Полтавській області. Також дохід таких родин має бути меншим за фактичний прожитковий мінімум 5,4 тисячі гривень.

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Зауважте! Додатковою умовою є те, що родини не мали користуватися такою ж допомогою від інших організацій.

До слова, щоб отримати допомогу, треба відповідати одній із категорій вразливості:

серед членів сім'ї є громадянин з інвалідністю;

серед членів сім'ї є людина з важким захворюванням;

самотня людина віком понад 55 років або домогосподарство, що складається з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

одинокі матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;

багатодітні сім'ї (три або більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Куди звернутися

З 23 по 24 січня включно потрібно звернутися за однією з адрес:

23 числа з 10:00 – у селищі Шишаки, вул. Кирила Осьмака, 56/1;

23 числа з 13:00 – у селі Білоцерківка, вул. Лесі Українки, 11;

24 числа з 10:00 – у місті Глобине, вул. Центральна, 281;

24 числа з 10:00 – у селі Оболонь, вул. Соборності, 17;

24 числа з 13:00 – у селищі Семенівка, вул. Незалежності, 44.

Які документи знадобляться