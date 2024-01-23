Хто може отримати
Одноразову фінансову допомогу на купівлю дров можуть отримати ВПО, які прибули із зон бойових дій після 24 лютого 2022 року та зареєструвалися в Полтавській області. Також дохід таких родин має бути меншим за фактичний прожитковий мінімум 5,4 тисячі гривень.
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До слова, щоб отримати допомогу, треба відповідати одній із категорій вразливості:
- серед членів сім'ї є громадянин з інвалідністю;
- серед членів сім'ї є людина з важким захворюванням;
- самотня людина віком понад 55 років або домогосподарство, що складається з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
- одинокі матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;
- багатодітні сім'ї (три або більше неповнолітніх дітей);
- вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.
Куди звернутися
З 23 по 24 січня включно потрібно звернутися за однією з адрес:
- 23 числа з 10:00 – у селищі Шишаки, вул. Кирила Осьмака, 56/1;
- 23 числа з 13:00 – у селі Білоцерківка, вул. Лесі Українки, 11;
- 24 числа з 10:00 – у місті Глобине, вул. Центральна, 281;
- 24 числа з 10:00 – у селі Оболонь, вул. Соборності, 17;
- 24 числа з 13:00 – у селищі Семенівка, вул. Незалежності, 44.
Які документи знадобляться
- документ, що посвідчує особу (закордонний або звичайний паспорт чи тимчасове посвідчення громадянина України);
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
- довідка про відкриття банківського рахунку;
- IBAN;
- документ, що підтверджує критерій уразливості;
- довідка про пічне опалення.