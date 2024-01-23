Яка позиція Євросоюзу

Під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбулася у Брюсселі, високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що Євросоюз уже наближається до прийняття рішення відносно передачі російських активів. Триває розгляд варіантів правого використання цих коштів.

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Жозеп Боррель Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Щодо заблокованих російських активів. Ми можемо говорити, що маємо політичну згоду завершити цю роботу на основі пропозицій, які ми представили у грудні, із фокусом уваги на нарахуваннях. На цей час йдеться про нарахування, про відсотковий прибуток, і я переконаний, що це буде завершено невдовзі.

Представники ЄС вважають, що перш ніж займатися передачею коштів, потрібно досягти спільних політичних рішень. До того ж мають бути розглянуті усі варіанти використання російських активів, відповідно до норм міжнародного права.

Коли ЄС прийме рішення

Боррель наголошує, що дискусії продовжуватимуться уже на рівні послів. Однак, рішення, вірогідно, буде відомо уже незабаром.

Дуже потужний поштовх для цих рішень має бути зроблений до наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ,

– уточнює високий представник ЄС.

Зверніть увагу! Зараз у міжнародних банках заморожені російські активи на суму майже 300 мільярдів євро. При цьому, з них 200 мільярдів євро перебуває у ЄС.