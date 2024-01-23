Чому Росія використовує гроші на "чорний день"

Протягом 2023 року Росія витратила значну частину ліквідної частини Фонду національного добробуту. Видатки склали 4 трильйони рублів з загальної суми 9 трильйонів рублів, повідомляють у російських ЗМІ.

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Потрібно розуміти, що Фонд національного добробуту спрямований на те аби зменшити вплив вартості російської сировини на економіку Росії. Раніше ця організація називалася "Стабілізаційний фонд".

Після 24 лютого 2022 року міжнародна спільнота ввела санкції на російську нафту. Таким чином ціна сировини є понаднормово волатильною. Потрібно зазначити, що при цьому курс рубля став нестабільним.

У першій половині 2023 року російську нафту продавали зі значним дисконтом. При цьому.рубль був відносно стійким. Уже влітку, вартість сировини зросла і російська валюта стала слабкішою.

Як Росія фінансує війну

Росія вважає своїми першочерговими витратами – військові. У порівнянні з 2021 роком, ці видатки зросли на 60%.

Витрати росіян на війну залишаються високими. Щобільше, вони значно перевищують заплановані цифри. Аби покривати витрати на війну, росіяни впроваджували нові податки, шукали нові шляхи реалізації нафтопродукції.