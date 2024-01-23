Що відбулося в Харкові

Пошкоджень, яких зазнала газова система у Харкові не було з початку цієї зими. Ворожа ракета влучила у газопровід.

Читайте також Росія витрачає гроші "на чорний день", щоб продовжувати війну проти України

23 січня, влучили в газопровід середнього тиску на території Харкова. Упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було,

– повідомляють у "Нафтогазі"

Зараз відбувається ліквідація наслідків пошкодження. Ремонтні роботи і відновлення постачання продовжується.

Коли харків'янам чекати на газ

Харків'янам відновлять постачання газу після ремонту. Оскільки атака була масованою, а пошкодження значними, говорити про терміни закінчення ремонтних робіт поки рано.

У Міненергетики повідомляють, що частина газопроводу перекрита для стабілізації газової системи. Станом на тепер, загалом відключено 12 будинків.

Загиблих і постраждалих серед працівників немає. Газовики працюють над усуненням пошкоджень,

– йдеться у повідомлення Міненергетики

Окрім цього, у Харкові залишились без світла орієнтовно 11 тисяч громадян. Обстріли росіян пошкодили не тільки газопровід, а і трансформатори та комунікації, зокрема системи розподілу електроенергії.