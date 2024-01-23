Що відбулося в Харкові
Пошкоджень, яких зазнала газова система у Харкові не було з початку цієї зими. Ворожа ракета влучила у газопровід.
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23 січня, влучили в газопровід середнього тиску на території Харкова. Упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було,
– повідомляють у "Нафтогазі"
Зараз відбувається ліквідація наслідків пошкодження. Ремонтні роботи і відновлення постачання продовжується.
Коли харків'янам чекати на газ
Харків'янам відновлять постачання газу після ремонту. Оскільки атака була масованою, а пошкодження значними, говорити про терміни закінчення ремонтних робіт поки рано.
У Міненергетики повідомляють, що частина газопроводу перекрита для стабілізації газової системи. Станом на тепер, загалом відключено 12 будинків.
Загиблих і постраждалих серед працівників немає. Газовики працюють над усуненням пошкоджень,
– йдеться у повідомлення Міненергетики
Окрім цього, у Харкові залишились без світла орієнтовно 11 тисяч громадян. Обстріли росіян пошкодили не тільки газопровід, а і трансформатори та комунікації, зокрема системи розподілу електроенергії.