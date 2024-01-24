Кому следует провести поверку
В настоящее время в Украине все граждане, у которых наступает время для проведения поверки счетчиков, должны пройти эту процедуру в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона. Это касается счетчиков газа, воды, электроэнергии и тепла.
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Поверка может быть инициирована как самим потребителем, так и поставщиком услуг. Часто компании-поставщики сами связываются с потребителями, когда приходит время для поверки.
Как происходит поверка
Вся процедура может занять до 5 дней. Специалисты, аккредитованные для проведения таких работ, приходят к месту жительства или установке счетчика и проводят необходимые процедуры проверки и калибровки. В некоторых случаях счетчик может быть удален для подробной проверки.
Кто оплачивает поверку счетчика:
- Счетчики за газ и электричество обслуживает поставщик, поэтому ничего не нужно платить.
- Счетчик на воду и тепло – если тариф не предусматривает процедуры, в этом случае платит потребитель.
После проведения поверки выдается соответствующий акт или протокол, подтверждающий его результаты. В случае обнаружения неисправностей или неточностей счетчик может быть заменен или отремонтирован.