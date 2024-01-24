Кому следует провести поверку

В настоящее время в Украине все граждане, у которых наступает время для проведения поверки счетчиков, должны пройти эту процедуру в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона. Это касается счетчиков газа, воды, электроэнергии и тепла.

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Поверка может быть инициирована как самим потребителем, так и поставщиком услуг. Часто компании-поставщики сами связываются с потребителями, когда приходит время для поверки.

Важно ! Если потребитель не помнит, когда последний раз была проведена поверка его счетчика, специалисты отделов коммунальных служб или соответствующих органов самостоятельно свяжутся с ним. Они предупредят о необходимости проведения поверки, что может включать в себя демонтаж счетчика для проверки его метрологических характеристик и последующий монтаж после поверки.

Как происходит поверка

Вся процедура может занять до 5 дней. Специалисты, аккредитованные для проведения таких работ, приходят к месту жительства или установке счетчика и проводят необходимые процедуры проверки и калибровки. В некоторых случаях счетчик может быть удален для подробной проверки.

Кто оплачивает поверку счетчика:

Счетчики за газ и электричество обслуживает поставщик, поэтому ничего не нужно платить.

Счетчик на воду и тепло – если тариф не предусматривает процедуры, в этом случае платит потребитель.

После проведения поверки выдается соответствующий акт или протокол, подтверждающий его результаты. В случае обнаружения неисправностей или неточностей счетчик может быть заменен или отремонтирован.

Заметьте ! Если поверка не будет проведена в установленный срок, это может привести к отключению коммунальных услуг или штрафов.