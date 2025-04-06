Кто не сможет передать показания счетчика в 2025 году

Это касается тех украинцев, которые не пройдут поверку счетчиков в установленный срок, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии". Потребитель должен сам пригласить специалистов для проведения процедуры, оплатить ее и предоставить водоканалу результат проверки.

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Если счетчик воды не пройдет поверку вовремя, его показания не будут учитывать, а объем потребленной воды будут рассчитывать по общедомовым нормам, что приведет к более высоким платежам для потребителя.

Является ли поверка счетчика обязательной

Поверка счетчиков обязательна для потребителей каждые четыре года. Она гарантирует, что прибор исправен и очно фиксирует объем потребленной воды.

Без осуществления такой поверки, водоканалы в Украине могут изменить способ начисления потребленных услуг, что приведет к значительно более высоким платежам для части украинцев.