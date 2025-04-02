Кто в Украине имеет большие долги за коммуналку

В то же время регулярно оплачивают счета пенсионеры, пишет 24 Канал со ссылкой на слова директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

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Население – не самый главный должник на самом деле,

– сказал Омельченко.

Он рассказал, что украинцы платят около 85–90% счетов. Однако наиболее ответственными в этом отношении являются люди со средним и низким уровнями дохода, как даже несмотря на финансовые трудности стараются не быть должниками по оплате за коммуналку.

Однако совсем другая ситуация происходит в отношении жителей элитных жилых комплексов. Владимир Омельченко заявил, что в дорогих квартирах за миллионы живут люди, которые задолжали по 100 или даже 150 тысяч гривен.

Обратите внимание! Пенсионеры или получает зарплату 10-15 тысяч гривен платят за тарифы исправно.

Компании также имеют долги по оплате за тарифы

В то же время гораздо более глобальной проблемой является "огромная задолженность" компании "Теплокоммунэнерго" – примерно 80 миллиардов гривен. Кроме того, большие долги накопили водоканалы и государственные шахты.

Также эксперт отметил, что некоторым предприятиям фактически разрешили не платить за энергоресурсы во время действия военного положения. И им не могут замораживать счета, накладывать штрафы и тому подобное. Сейчас таких предприятий – более 5 тысяч.

Заметьте! Омельченко заявил, что среди этих 5 тысяч предприятий только 30% действительно работают на оборону и действительно нуждаются в броне.