Країни активно прагнуть працювати з ЄС на тлі мит Трампа

Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

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У дедалі більш непередбачуваному глобальному середовищі країни вишиковуються в чергу, щоб працювати з нами,

– сказала президентка Єврокомісії, не називаючи прямо Трампа чи США.

Останніми тижнями вона розмовляла з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратів, які шукали "сильних, надійних партнерів". Глобальний порядок, за словами фон дер Ляєн, "зазнає змін глибших, ніж будь-коли з часів завершення Холодної війни".

Що відомо про мита Трампа? Трамп оголосив про взаємні мита 2 квітня, наклавши на ЄС тариф у 20% та базовий тариф у 10% на більшість інших країн. Фінансові ринки почали падати. Тому президент США призупинив підвищені мита на 90 днів. Якщо Дональд Трамп знову введе взаємні Трамп оголосив про взаємні мита 2 квітня, наклавши на ЄС тариф у 20% та базовий тариф у 10% на більшість інших країн. Фінансові ринки почали падати. Тому президент США призупинив підвищені мита на 90 днів. Якщо Дональд Трамп знову введе взаємні мита , світова торгівля товарами цього року може скоротитися на 1,5%.

Фон дер Ляєн підкреслює стабільність Європи на тлі цієї нестабільності. Вона заявила, що на фоні такого безладу зростає довіра до ЄС, зокрема й серед самих громадян Євросоюзу. Вона посилається на опитування Eurobarometer, згідно з яким підтримка членства в ЄС досягла 74%, а це найвищий рівень за 40 років.

Зверніть увагу! Втім, залишається незрозумілим, чий підхід – США чи ЄС – перемагає.

Потенційні торгові угоди

Європа прагне укласти нові торгові угоди, зокрема давно відкладену з торговим блоком країн Південної Америки Mercosur. Водночас Трамп веде переговори з кількома іноземними лідерами, серед яких прем’єр-міністерка Італії Джорджією Мелоні.

Консервативна лідерка, одна з небагатьох європейських політиків, що користується прихильністю Трампа, цього тижня була тепло прийнята в Білому домі, де президент США заявив, що "на 100 відсотків" буде укладено торгову угоду з ЄС,

– пише Politico.

Однак жодних конкретних деталей потенційної угоди після зустрічі не було оприлюднено. А посадовці ЄС скептично ставляться до перспективи швидкого вирішення. Водночас старші посадовці ЄС, яких Трамп систематично ігнорував на користь національних лідерів, активізують дипломатичні зусилля.

Важливо! Очікується, що фон дер Ляєн цього року здійснить візит до Китаю для зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном.