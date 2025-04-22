Страны активно стремятся работать с ЕС на фоне пошлин Трампа

Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Во все более непредсказуемой глобальной среде страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами,

– сказала президент Еврокомиссии, не называя прямо Трампа или США.

В последние недели она разговаривала с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали "сильных, надежных партнеров". Глобальный порядок, по словам фон дер Ляйен, "претерпевает изменения более глубокие, чем когда-либо со времен завершения Холодной войны".

Что известно о пошлинах Трампа? Трамп объявил о взаимных пошлинах 2 апреля, наложив на ЕС тариф в 20% и базовый тариф в 10% на большинство других стран. Финансовые рынки начали падать. Поэтому президент США приостановил повышенные пошлины на 90 дней. Если Дональд Трамп снова введет взаимные Трамп объявил о взаимных пошлинах 2 апреля, наложив на ЕС тариф в 20% и базовый тариф в 10% на большинство других стран. Финансовые рынки начали падать. Поэтому президент США приостановил повышенные пошлины на 90 дней. Если Дональд Трамп снова введет взаимные пошлины , мировая торговля товарами в этом году может сократиться на 1,5%.

Фон дер Ляйен подчеркивает стабильность Европы на фоне этой нестабильности. Она заявила, что на фоне такого беспорядка растет доверие к ЕС, в том числе и среди самих граждан Евросоюза. Она ссылается на опрос Eurobarometer, согласно которому поддержка членства в ЕС достигла 74%, а это самый высокий уровень за 40 лет.

Обратите внимание! Впрочем, остается непонятным, чей подход – США или ЕС – побеждает.

Потенциальные торговые соглашения

Европа стремится заключить новые торговые соглашения, в частности давно отложенное с торговым блоком стран Южной Америки Mercosur. В то же время Трамп ведет переговоры с несколькими иностранными лидерами, среди которых премьер-министр Италии Джорджией Мелони.

Консервативная лидер, одна из немногих европейских политиков, пользующаяся благосклонностью Трампа, на этой неделе была тепло принята в Белом доме, где президент США заявил, что "на 100 процентов" будет заключено торговое соглашение с ЕС,

– пишет Politico.

Однако никаких конкретных деталей потенциального соглашения после встречи не было обнародовано. А чиновники ЕС скептически относятся к перспективе быстрого решения. В то же время старшие должностные лица ЕС, которых Трамп систематически игнорировал в пользу национальных лидеров, активизируют дипломатические усилия.

Важно! Ожидается, что фон дер Ляйен в этом году совершит визит в Китай для встречи с президентом Си Цзиньпином.