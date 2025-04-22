Фінансова інтуїція чи інсайд

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Washington Service, що відстежує інсайдерську торгівлю, передає 24 Канал.

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Зокрема, засновник Meta Марк Цукерберг через Chan Zuckerberg Initiative та пов'язані фонди продав 1,1 мільйон акцій компанії на загальну суму 733 мільйонів доларів. Угоди відбулися у січні та лютопму, коли вартість паперів Meta сягала пікових 736 мільйонів. Згодом акції втратили понад третину своєї вартості.

Генеральна директорка Oracle Сафра Кац також продала 3,8 мільйони акцій на суму 705 мільйонів доларів, встигнувши вийти до обвалу на 30%. Її капітал нині оцінюють у 2,4 мільярдти доларів.

Глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон позбувся частини акцій на 234 мільйонів доларів, що також допомогло уникнути значних втрат. За оцінками, його статки становлять 3 мільярди.

Мита Трампа і паніка на ринках

Ці угоди передували заяві Дональда Трампа у квітні 2025 року про введення 50% імпортних мит на товари з низки країн. Новина спровокувала різке падіння глобальних ринків, зокрема і акцій компаній Meta, Oracle та JPMorgan.

Згодом Трамп тимчасово пом'якшив свою позицію – мита (окрім китайських) були призупинені на 90 днів для проведення переговорів з понад 70 країнами. Однак тарифи на китайський імпорт збереглися на рівні 145%, на що Пекін відповів дзеркальними заходами – 125% та обмеженням експорту рідкоземельних металів.

США вже погрожують черговим посиленням – митами на рівні до 245%.