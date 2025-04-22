Кто устанавливает тарифы на воду

Тарифы на водоснабжение могут устанавливаться на двух уровнях: национальном и местном, передает 24 Канал.

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Национальный уровень

Если предприятие, которое предоставляет услуги, является лицензиатом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), тогда тарифы на водоснабжение и водоотвод устанавливает именно она.

К таким предприятиям обычно относятся крупные водоканалы, которые обслуживают несколько населенных пунктов или имеют большие объемы потребления.

К слову! В июне 2024 года НКРЭКУ впервые обновила тарифы на воду для небытовых потребителей – в частности для предприятий и бюджетных организаций. Новые расценки коснулись почти всех водоканалов, которые имеют лицензию регулятора. Самый высокий тариф был установлен для ГМП ВКХ "Днепр-Западный Донбасс" – 25,83 гривны за кубометр воды.

Местный уровень

В случае, если водоснабжающее предприятие не подлежит лицензированию НКРЭКУ (преимущественно это небольшие местные поставщики), тарифы утверждает исполнительный комитет местного совета – городского, поселкового или сельского.

Как формируется тариф

Тариф охватывает все расходы предприятия:

электроэнергию;

заработную плату работников;

расходы на ремонт и обслуживание сетей;

налоги и обязательные платежи;

амортизацию оборудования.

Важно! Перед утверждением тарифа проводится его экономическое обоснование, публичное обсуждение с общественностью, а также анализ влияния на потребителей.