Виторг галузі навпаки – зріс

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує 24 Канал. Попри це, виторг галузі зростав.

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За даними РРО/ПРРО, роздрібна торгівля алкоголем у березні сягнула 12,99 мільярдів гривень. Водночас середній виторг на одну ліцензію зменшився на 2% у порівнянні з березнем 2024 року і становив 124 тисячу гривень.

Кількість ліцензій на алкоголь

Скорочення середніх показників депутат пояснив зростанням кількості ліцензій. З початку року їх видано на 20 125 більше, ніж у грудні 2024-го. Загалом на березень діє 104 677 ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем.

Однак при зростанні обсягів продажів та кількості ліцензій, надходження від акцизного податку на вітчизняну продукцію у березні зменшилися – держава отримала 685,5 мільйонів гривень, що на 3,2 мільйона гривень (0,5%) менше, ніж роком раніше.

"Раджу ДПС терміново звернути увагу на відпрацювання галузі", – наголосив Гетманцев.

Довідково. Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал 2025 року на 36 млрд грн — це на 12,9% більше за прогноз Мінфіну. У березні план перевиконано на 14 млрд грн.