Выручка отрасли наоборот – выросла

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. Несмотря на это, выручка отрасли росла.

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По данным РРО/ПРРО, розничная торговля алкоголем в марте достигла 12,99 миллиардов гривен. В то же время средняя выручка на одну лицензию уменьшилась на 2% по сравнению с мартом 2024 года и составила 124 тысячи гривен.

Количество лицензий на алкоголь

Сокращение средних показателей депутат объяснил ростом количества лицензий. С начала года их выдано на 20 125 больше, чем в декабре 2024-го. Всего на март действует 104 677 лицензий на розничную торговлю алкоголем.

Однако при росте объемов продаж и количества лицензий, поступления от акцизного налога на отечественную продукцию в марте уменьшились – государство получило 685,5 миллионов гривен, что на 3,2 миллиона гривен (0,5%) меньше, чем годом ранее.

"Советую ГНС срочно обратить внимание на отработку отрасли", – подчеркнул Гетманцев.

Справочно. Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений за первый квартал 2025 года на 36 млрд грн - это на 12,9% больше прогноза Минфина. В марте план перевыполнен на 14 млрд грн.