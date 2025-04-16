Лучше, чем прогнозировали

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время публичной дискуссии Центра экономической стратегии "Устойчивость бюджета Украины за три года. Роль международной поддержки", информирует 24 Канал.

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По словам министра, такой результат свидетельствует о заметном улучшении финансовой ситуации в первом квартале 2025 года – по сравнению с предыдущими бюджетными прогнозами.

Как удалось перевыполнить план

Марченко объяснил, что перевыполнить план помогла стабильная ситуация с энергоснабжением в зимний период. Это позволило предприятиям бесперебойно работать и, соответственно, платить больше налогов.

Министр также напомнил, что похожие положительные тенденции фискальных поступлений наблюдались и в предыдущие годы. В частности, в 2024 году доходы выросли примерно на 10 миллионов долларов по сравнению с 2023-м.

По мнению главы Минфина, стабильный рост бюджетных поступлений – признак эффективной фискальной политики и важный шаг к финансовой независимости страны.

Это позволяет нам осторожно рассматривать сценарии постепенного уменьшения внешней поддержки. Хотя этот процесс будет длительным – впереди задача сбалансирования бюджета на 2026 год в соответствии с договоренностями с МВФ,

– добавил Марченко.

В то же время, по его словам, сокращение расходов на сектор безопасности и обороны пока не планируется, несмотря на осторожные прогнозы относительно возможной деэскалации боевых действий.

Справочно. По итогам января – марта 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 925,7 миллиардов гривен налогов, сборов и других платежей.