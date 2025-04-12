Как реализуется табак

Для сравнения, в октябре 2024 года этот показатель составлял 12,6%, об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства Kantar Украина, передает 24 Канал.

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Больше всего выросло количество сигарет с маркировкой Duty Free или отметкой “для экспорта”, которые незаконно реализуются внутри страны. Также эксперты зафиксировалиувеличение объемов контрафактной продукции, в частности с поддельными акцизными марками.

"Рынок демонстрирует высокую адаптивность, а структура теневого сегмента быстро меняется", - отметила аналитик Kantar Украина Татьяна Свердлик.

Масштабы нелегального бизнеса

Общий объем нелегального рынка сейчас превышает 5 миллиардов сигарет, а годовые потери государственного бюджета оцениваются в 24,2 миллиарда гривен.

Основная доля торговли нелегальной табачной продукцией приходится на 6 регионов:

Днепропетровскую,

Одесскую,

Львовскую,

Харьковскую,

Киевскую области (вместе с Киевом),

Хмельницкую.

Заметьте. Именно эти области формируют 73% от всего теневого рынка сигарет.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал к немедленной реакции со стороны Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности.