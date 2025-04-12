Як реалізовується тютюн

Для порівняння, у жовтні 2024 року цей показник становив 12,6%, про це свідчать результати дослідження аналітичного агентства Kantar Україна, передає 24 Канал.

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Найбільше зросла кількість сигарет із маркуванням Duty Free або позначкою “для експорту”, які незаконно реалізуються всередині країни. Також експерти зафіксувализбільшення обсягів контрафактної продукції, зокрема з підробленими акцизними марками.

"Ринок демонструє високу адаптивність, а структура тіньового сегмента швидко змінюється", — зазначила аналітикиня Kantar Україна Тетяна Свердлик.

Масштаби нелегального бізнесу

Загальний обсяг нелегального ринку наразі перевищує 5 мільярдів сигарет, а річні втрати державного бюджету оцінюються у 24,2 мільярда гривень.

Основна частка торгівлі нелегальною тютюновою продукцією припадає на 6 регіонів:

Дніпропетровську,

Одеську,

Львівську,

Харківську,

Київську області (разом із Києвом),

Хмельницьку.

Зауважте. Саме ці області формують 73% від усього тіньового ринку сигарет.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав до негайної реакції з боку Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки.