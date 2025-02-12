Як працювала незаконна фабрика

Підпільне виробництво було розташоване у нежитловому приміщенні, де облаштували повноцінну промислову лінію – від обробки тютюну до пакування готової продукції. Про деталі інформує 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та Офіс генпрокурора.

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Цигарки виготовляли під марками відомих брендів і продавали через гуртових покупців.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

Промислову лінію та спецобладнання для виробництва цигарок.

19,5 тонни тютюну.

Майже 100 тисяч пачок контрафактних сигарет без акцизних марок.

Поліграфічну продукцію для підробки упаковки.

Мобільні телефони та чорнові записи.

Зуважте. Орієнтовна вартість вилученого майна перевищує 11 мільйонів гривень.

Підпільна фабрика працювала на повну потужність / Фото Офісу Генпрокурора

Що загрожує організаторам

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Слідчі розслідують справу за частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі залежно від обставин справи.

Правоохоронці продовжують слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх причетних осіб та каналів збуту контрафактної продукції.