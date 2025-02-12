Как работала незаконная фабрика

Подпольное производство было расположено в нежилом помещении, где обустроили полноценную промышленную линию – от обработки табака до упаковки готовой продукции. О деталях информирует 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и Офис генпрокурора.

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Сигареты изготавливали под марками известных брендов и продавали через оптовых покупателей.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

Промышленную линию и спецоборудование для производства сигарет.

19,5 тонны табака.

Почти 100 тысяч пачек контрафактных сигарет без акцизных марок.

Полиграфическую продукцию для подделки упаковки.

Мобильные телефоны и черновые записи.

Учтите. Ориентировочная стоимость изъятого имущества превышает 11 миллионов гривен.

Подпольная фабрика работала на полную мощность / Фото Офиса Генпрокурора

Что грозит организаторам

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Следователи расследуют дело по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы в зависимости от обстоятельств дела.

Правоохранители продолжают следственные действия, направленные на установление всех причастных лиц и каналов сбыта контрафактной продукции.