Коллекционный Rolls-Royce ввезли незаконно

Авто завезли из-за границы незаконно информирует 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности (БЭБ) и сообщение Государственной таможенной службы. Владельцем роскошного авто оказался житель Львовской области.

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Во время таможенного оформления стало известно, что сертификат о соответствии экологическому стандарту "Евро-2" является фальшивым.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз подтвердил, что автомобиль не соответствует заявленным нормам. Стоимость подобных авто на рынке составляет около 1,2 миллиона гривен,

– говорится в сообщении таможенников.

Следствие установило, что этот случай является частью нелегальной схемы импорта автомобилей. С этой целью изготавливали поддельные сертификаты соответствия на авто и выводы экспертов.

Коллекционный Rolls-Royce 70-х годов арестовали / Фото БЭБ

Авто под арестом

Соломенский районный суд Киева наложил арест на транспортное средство. Детективы БЭБ в Киевской области вместе с Киевской таможней продолжают досудебное расследование по факту контрабанды подакцизных товаров.

Справочно. Rolls-Royce Silver Wraith II – редкая модель, произведена в количестве всего 2135 экземпляров с 1975 по 1980 год. Это удлиненная версия Silver Shadow с роскошным интерьером и отдельным кондиционером для задних пассажиров. Автомобиль оснащен 6,75-литровым V8 мощностью 190 лошадиных сил и 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.