Как работала схема

Шелков действовал вместе с сообщниками. По версии следствия, Шелков через австрийскую компанию поставлял украинскую титановую продукцию российскому ВПК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Поставка титаносодержащих концентратов осуществлялась через австрийскую компанию, но фактически продукция отгружалась в адрес российских предприятий по заниженным ценам,

– говорится в сообщении.

По материалам уголовного производства, организованная преступная группа, создана и возглавляемая Шелковым поставила таким образом продукцию украинского Демуринского горно-обогатительного комбината предприятиям России на почти 90 миллионов гривен.

По данным следствия, при содействии ближайшего окружения президента России Путина в 2011 году Шелков получил в собственность контрольный пакет акций этого комбината, который ранее входил в состав российской государственной военной корпорации.

В БЭБ отметили, что предприятия, которым поставляли украинское титановое сырье, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны России, а также привлечены к обеспечению потребностей ОПК и создания стратегических резервов России.