Як працювала схема

Шелков діяв разом зі спільниками. За версією слідства, Шелков через австрійську компанію постачав українську титанову продукцію російському ВПК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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Постачання титановмісних концентратів здійснювалося через австрійську компанію, але фактично продукція відвантажувалась на адресу російських підприємств за заниженими цінами,

– ідеться у повідомленні.

За матеріалами кримінального провадження, організована злочинна група, створена й очолювана Шелковим поставила таким чином продукцію українського Демурінського гірничо-збагачувального комбінату підприємствам Росії на майже 90 мільйонів гривень.

За даними слідства, за сприяння найближчого оточення президента Росії Путіна у 2011 році Шелков отримав у власність контрольний пакет акцій цього комбінату, який раніше входив до складу російської державної військової корпорації.

У БЕБ зазначили, що підприємства, яким постачали українську титанову сировину, безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб Міністерства оборони Росії, а також залучені до забезпечення потреб ОПК і створення стратегічних резервів Росії.