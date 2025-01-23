Купили технику по завышенной цене

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу БЭБ. По данным следствия, в конце декабря 2023 года руководитель Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы вместе с работником приобрели квадрокоптеры для военных подразделений на сумму около 39 миллионов гривен.

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БЭБ зафиксировало необоснованное завышение стоимости на 5 миллионов гривен.

"Аналитики теруправления и заключение экспертизы подтвердили сумму нанесенного ущерба государству", – говорится в сообщении.

Что грозит подозреваемым

Двум должностным лицам и директору компании-поставщика дронов объявлено подозрение по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас двое подозреваемых находятся под домашним арестом.