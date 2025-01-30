Колекційний Rolls-Royce ввезли незаконно

Авто завезли із-за кордону незаконно інформує 24 Канал з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ) та повідомлення Державної митної служби. Власником розкішного авто виявився мешканець Львівської області.

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Під час митного оформлення стало відомо, що сертифікат про відповідність екологічному стандарту "Євро-2" є фальшивим.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив, що автомобіль не відповідає заявленим нормам. Вартість подібних авто на ринку складає близько 1,2 мільйона гривень,

– ідеться у повідомленні митників.

Слідство встановило, що цей випадок є частиною нелегальної схеми імпорту автомобілів. Із цією метою виготовляли підроблені сертифікати відповідності на авто та висновки експертів.

Колекційний Rolls-Royce 70-х років арештували / Фото БЕБ

Авто під арештом

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на транспортний засіб. Детективи БЕБ у Київській області разом з Київською митницею продовжують досудове розслідування за фактом контрабанди підакцизних товарів.

Довідково. Rolls-Royce Silver Wraith II – рідкісна модель, вироблена у кількості лише 2135 екземплярів з 1975 по 1980 рік. Це подовжена версія Silver Shadow з розкішним інтер'єром та окремим кондиціонером для задніх пасажирів. Автомобіль оснащений 6,75-літровим V8 потужністю 190 кінських сил та 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач.