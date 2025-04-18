Об этом он сообщил во время "Часа правительства" в Верховной Раде, передает 24 Канал.

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"Никаких фискализаций мы не планируем. Повышение расходов не предусмотрено, и все решения будут приниматься в рамках действующего законодательства", – подчеркнул министр.

Правительство готовит различные сценарии

По словам Марченко, ближайшим шагом Минфина станет подготовка бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы. Она будет охватывать несколько сценариев – как на случай продолжения военного положения, так и на период послевоенного восстановления.

"Мы уже реагируем на фискальные риски в этом году. И планируем соответствующие решения на последующие годы. Это не является секретом – правительство готовится к различным вариантам развития событий", – отметил министр.

Также он добавил, что соответствующие предложения уже разрабатываются, однако деталей пока не разглашают.