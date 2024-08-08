Какие средства поступили в бюджет

За первые 7 месяцев этого года, благодаря мерам по детенизации алкогольных напитков, сумма уплаченных налогов выросла на 1,1 миллиарда гривен. Увеличилась и эффективность по НДС.

Читайте также Налог для сверхбогатых: какое нововведение может ждать Италию и Швейцарию

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Несмотря на яростное сопротивление "черного рынка", меры по детенизации рынка алкогольных напитков дают положительный результат, в частности в виде поступлений в бюджет.

Как отмечает Гетманцев, налоговая эффективность по отрасли в этом году составляет 7,12%. Это на 5,62% больше чем в прошлом году.

Существенно выросли и поступления акцизного налога с произведенной в Украине ликеро-водочной продукции. За 7 месяцев 2024 года в бюджет поступило на 0,5 миллиардов гривен больше фактических поступлений за аналогичный период прошлого года,

– отмечает нардеп.

Обратите внимание! В 2021 году налоговая активность достигала 5,16%.