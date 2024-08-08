Які кошти надійшли у бюджет
За перші 7 місяців цього року, завдяки заходам з детінізації алкогольних напоїв, сума сплачених податків зросла на 1,1 мільярда гривень. Збільшилась і ефективність з ПДВ.
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Попри шалений супротив "чорного ринку", заходи з детінізації ринку алкогольних напоїв дають позитивний результат, зокрема у вигляді надходжень до бюджету.
Як зазначає Гетманцев, податкова ефективність по галузі цьогоріч складає 7,12%. Це на 5,62% більше ніж торік.
Суттєво зросли й надходження акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції. За 7 місяців 2024 року до бюджету надійшло на 0,5 мільярдів гривень більше від фактичних надходжень за аналогічний період минулого року,
– наголошує нардеп.