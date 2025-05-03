Чи можна звільнити пенсіонера без його згоди
Кодекс законів про працю забороняє будь-яку дискримінацію у цій сфері, зокрема за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держслужбу.
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Досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення працівника за ініціативою роботодавця. Отже, законодавство України не дозволяє звільняти працівників через досягнення ними пенсійного віку. Разом з тим воно не забороняє звільняти пенсіонерів на загальних підставах.
Підстави для звільнення пенсіонера
Якщо працівник-пенсіонер хоче й надалі працювати, роботодавець може його звільнити за власною ініціативою лише у таких випадках:
- За статтею 40 «Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу»;
- За статтею 41 «Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов».
Звільнення працівника за будь-якими іншими підставами не дозволяється.
Важливо! Працівники, які досягли пенсійного віку, мають право працювати і отримувати одночасно зарплату й пенсію, яку оформляє ПФУ.