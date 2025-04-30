Найменша та найбільша пенсія в Україні
Через це суми найменшої та найбільшої пенсійних виплат залишилися без змін, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".
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Таким чином у травні 2025 року будуть чинними такі суми:
- мінімальна пенсія — 2 361 гривні:
- максимальна пенсія — 23 610 гривень (це 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність).
Як вже зазначалося раніше, не змінилися й інші показники. Серед них:
- мінімальна зарплата – 8 000 гривень;
- загальний прожитковий мінімум – 2 920 гривень;
- прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 028 гривень;
- прожитковий мінімум для дітей до 6 років – 2 563 гривень;
- прожитковий мінімум для осіб з інвалідністю або непрацездатних – 2 361 гривні.
Важливо! Найбільший прожитковий мінімум передбачається для дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень.