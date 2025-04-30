Самая маленькая и самая большая пенсия в Украине

Из-за этого суммы наименьшей и наибольшей пенсионных выплат остались без изменений, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Таким образом в мае 2025 года будут действовать следующие суммы:

минимальная пенсия - 2 361 гривны:

максимальная пенсия - 23 610 гривен (это 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность).

Как уже отмечалось ранее, не изменились и другие показатели. Среди них:

минимальная зарплата – 8 000 гривен;

общий прожиточный минимум – 2 920 гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

прожиточный минимум для детей до 6 лет – 2 563 гривен;

прожиточный минимум для лиц с инвалидностью или нетрудоспособных – 2 361 гривны.

Важно! Самый большой прожиточный минимум предусматривается для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.