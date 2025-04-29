В марте выросла средняя зарплата
Так составляет 19 430 гривен 52 копеек, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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С этого показателя платят страховые взносы. В частности, в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" он учитывается для исчисления пенсионных выплат.
По сравнению с предыдущими месяцами 2025 года, средняя зарплата растет:
- в январе она составляла 18 660 гривен 32 копеек;
- в феврале – 18 589 гривен 38 копеек.
Важно! В марте фиксируется увеличение на 841 гривну 14 копеек.