Как получить 10 тысяч гривен пенсии

Для пенсии в 10 000 гривен необходимо иметь не только большой стаж, но и зарплату, что примерно вдвое превышает среднюю по стране, сообщает 24 Канал.

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К тому же для такой пенсии при зарплате, что вдвое выше средней, нужно иметь 25 лет страхового стажа (поскольку 1 год = 1%). В то же время если же заработная плата равнялась средней по стране (ИКЗ = 1), для такой же пенсии нужно уже 50 лет стажа, что в реальности достичь почти невозможно.

От чего зависит размер пенсии в Украине

Дело в том, что размер пенсии в Украине определяется индивидуально с учетом трех ключевых факторов:

Официальный уровень зарплаты – чем выше зарплата, тем выше коэффициент для начисления пенсии.

– чем выше зарплата, тем выше коэффициент для начисления пенсии. Страховой стаж – учитывается количество лет официальной работы и уплаты ЕСВ.

– учитывается количество лет официальной работы и уплаты ЕСВ. Средняя заработная плата по стране – для расчета используют среднее значение за три года до выхода на пенсию.