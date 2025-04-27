Як отримати 10 тисяч гривень пенсії
Для пенсії у 10 000 гривень необхідно мати не лише великий стаж, а й зарплату, що приблизно вдвічі перевищує середню по країні, повідомляє 24 Канал.
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До того ж для такої пенсії при зарплаті, що вдвічі вища за середню, потрібно мати 25 років страхового стажу (оскільки 1 рік = 1%). Водночас якщо ж заробітна плата дорівнювала середній по країні (ІКЗ = 1), для такої ж пенсії потрібно вже 50 років стажу, що в реальності досягти майже неможливо.
Від чого залежить розмір пенсії в Україні
Річ у тім, що розмір пенсії в Україні визначається індивідуально з урахуванням трьох ключових чинників:
- Офіційний рівень зарплати – чим вища зарплата, тим вищий коефіцієнт для нарахування пенсії.
- Страховий стаж – враховується кількість років офіційної роботи та сплати ЄСВ.
- Середня заробітна плата по країні – для розрахунку використовують середнє значення за три роки до виходу на пенсію.
Яка формула розрахунку пенсіїПенсія розраховується за формулою: пенсія = СЗП × ІКЗ × КС. Де СЗП – це середня зарплата по країні за останні три роки перед виходом на пенсію, ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої зарплати до середньої), а КС – коефіцієнт страхового стажу, який становить 1% за кожен рік офіційної роботи.