Как получать пенсию 11 000 гривен

Для того, чтобы претендовать на более высокую пенсию, не обязательно иметь слишком большой стаж или льготный статус, передает 24 Канал.

Читайте также Существенная разница в цифрах: украинцы пополнили бюджет Польши больше, чем получили выплат

Часто именно высокий уровень заработной платы позволяет существенно повысить размер выплат после выхода на пенсию.

Есть определенные требования, чтобы пенсия в марте 2025 года составляла 11 000 гривен. Чтобы их определить, можно воспользоваться пенсионным калькулятором.

Какой стаж нужен для пенсии 11 000 гривен / Скриншот из Пенсионного калькулятора

При выходе на пенсию по стандартным условиям (то есть без учета льгот для ветеранов, детей войны, почетных доноров и т.д.), мужчине в возрасте 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

А его среднемесячная зарплата должна составлять 31 400 гривен, чтобы рассчитывать на пенсию такого размера.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию: