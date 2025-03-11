Как получать пенсию 11 000 гривен
Для того, чтобы претендовать на более высокую пенсию, не обязательно иметь слишком большой стаж или льготный статус, передает 24 Канал.
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Часто именно высокий уровень заработной платы позволяет существенно повысить размер выплат после выхода на пенсию.
Есть определенные требования, чтобы пенсия в марте 2025 года составляла 11 000 гривен. Чтобы их определить, можно воспользоваться пенсионным калькулятором.
Какой стаж нужен для пенсии 11 000 гривен / Скриншот из Пенсионного калькулятора
При выходе на пенсию по стандартным условиям (то есть без учета льгот для ветеранов, детей войны, почетных доноров и т.д.), мужчине в возрасте 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.
А его среднемесячная зарплата должна составлять 31 400 гривен, чтобы рассчитывать на пенсию такого размера.
Какой стаж нужен для выхода на пенсию:
- в 2025 году выйти на пенсию в 60 лет возможно только при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- если же стаж составляет от 22 до 31 года, право на пенсию предоставляется с 63 лет;
- а лица со стажем от 15 до 21 года могут оформить выплаты только после достижения 65-летнего возраста.