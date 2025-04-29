У березні зросла середня зарплата

Так становить 19 430 гривень 52 копійок, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З цього показника сплачують страхові внески. Зокрема відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" він враховується для обчислення пенсійних виплат.

У порівнянні з попередніми місяцями 2025 року, середня зарплата зростає:

у січні вона становила 18 660 гривень 32 копійок;

у лютому – 18 589 гривень 38 копійок.

Важливо! У березні фіксується збільшення на 841 гривню 14 копійок.