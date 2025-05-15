Сколько должны платить УБД за коммуналку
Скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг для УБД составляют 75%, передает 24 Канал со ссылкой на ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
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По состоянию на 2025 год действуют следующие льготы для участников боевых действий:
- 75% скидка на коммунальные услуги (вода, газ, электроэнергия и т.д.);
- 75% скидка на стоимость топлива для отопления домов без централизованного отопления;
- 75% скидка на оплату жилья (квартирная плата);
- 100% компенсация за коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.
Скидка начисляется на отапливаемую площадь, которая составляет 21 квадратный метр на каждого члена семьи, постоянно проживающего в квартире. Также скидка может начисляться на дом, и дополнительно 10,5 квадратных метров на всю семью.
Важно! Для оформления льгот нужно предоставить заявление для внесения информации и заявление для назначения льгот на оплату ЖКУ в Единый государственный автоматизированный реестр льготников (ЕГАРП).