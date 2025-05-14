Имеет ли жена УБД право на льготы

Люди, которые проживают вместе, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности с УБД имеют право на получение льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Льготы могут получить такие родственники УБД:

  • нетрудоспособные родители;
  • жена (муж);
  • общие несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
  • люди, которые находятся под опекой или попечительством УБД.

Какие льготы доступны жене и детям УБД

Для членов семьи военных предусмотрены коммунальные льготы, а также льготы на оздоровление детей УБД.

Для жен:

  • 75% скидка на оплату жилья;
  • 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрена скидка 100%;
  • 75% скидка на топливо для дома, что нет централизованного отопления. Скидка рассчитывается на 21 квадратный метр отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Для детей:

  • бесплатное оздоровление и отдых;
  • первоочередные места в детских оздоровительных лагерях;
  • право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;
  • бесплатное или льготное проживание в общежитиях, при условии обучения на дневной форме;
  • первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях по месту жительства;
  • социальная стипендия для детей-студентов при условии отсутствия задолженности.

Важно! Чтобы получить льготы членам семей военнослужащих необходимо подать заявление в ПФУ, а также в справке указать сведения о составе семьи – нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и тому подобное.