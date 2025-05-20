Льготы по статусу УБД

Для того, чтобы получить помощь, человек должен иметь статус УБД или быть одним из членов семей участника или участницы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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К этому списку относятся:

жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

Обратите внимание! Все эти люди имеют право на льготы от государства.