Когда выплатят помощь ко Дню Независимости

Начислять денежную помощь, посвященную Дню Независимости Украины, участникам боевых действий начнут в августе 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Выплаты ко Дню Независимости будут осуществлены:

на банковские счета УБД;

через организации, которые выполняют доставку пенсий и социальных выплат.

Важно! Люди, которые получают пенсию, смогут получить помощь вместе с привычными пенсионными выплатами. Однако тем украинцам, которые имеют право на выплаты, но еще не достигли пенсионного возраста, необходимо написать отдельное заявление в Пенсионный фонд.

Какой размер выплат ко Дню Независимости в 2025 году

Помощь ко Дню Независимости в 2025 году смогут получить не только участники боевых действий, но и люди с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших военных и люди с особыми заслугами перед государством.

Размер единовременных выплат отличается в зависимости от категории:

для участников боевых действий – 1 000 гривен;

для лиц с инвалидностью в результате войны 1 группы – 3 100 гривен;

для лиц с инвалидностью в результате войны 2 группы – 2 900 гривен;

для лиц с инвалидностью вследствие войны 3 группы – 2 700 гривен;

для лиц с особыми заслугами перед Украиной – 3 100 гривен.

для родственников погибших или умерших защитников, которые не женились повторно – 650 гривен.

Стоит знать! Ветеранам войны и членам семей погибших защитников выплаты зачислят в автоматическом режиме. В общем заявки на помощь ко Дню Независимости будут принимать до 1 августа.