Будет ли в 2025 году индексация пенсий?
Она проводится с 1 марта каждого года, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Таким образом ежегодно проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.
Стоит помнить, что повышается только расчетный размер пенсионной выплаты, без учета любых возможных надбавок (за стаж, возраст или других),
– уточнили в фонде.
Важно! Индексация проводится раз в год. Поэтому в 2025 году ожидать нового перерасчета пенсий уже не следует.
У кого могут вырасти выплаты в 2025 году?
Несмотря на то, что индексация уже состоялась в текущем году, некоторые украинцы могут получить более высокие пенсионные выплаты. Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Речь идет о выплатах по возрасту. Право и размер надбавки зависят именно от возраста пенсионера:
- для лиц, достигших в этом году 70-74 лет, надбавка составляет 300 гривен,
- после достижения 75 лет и до 79 лет – 456 гривен,
- лицу за 80 лет – 570 гривен.
Доплата начисляется автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Однако для ее получения размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны.
Обратите внимание! В то же время к пенсии доплачивается только одна доплата. Например, если после достижения возраста 70 лет лицо получало 300 гривен, то после 75 лет – только 456 гривен.
Что еще известно об индексации пенсий?
Индексация пенсий состоится в Украине с 1 марта 2026 года. В частности на пенсионное обеспечение заложено 1 триллион 27 миллиардов гривен. Это позволит обеспечить своевременные выплаты и частично компенсировать рост цен.
В то же время есть пенсионеры, которые смогут оформить перерасчет пенсии раньше. Речь идет о работающих пенсионерах, которые не имеют полных двух лет стажа на эту дату. Эти лица могут подать заявление на перерасчет самостоятельно.