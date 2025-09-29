Будет ли в 2025 году индексация пенсий?

Она проводится с 1 марта каждого года, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Таким образом ежегодно проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.

Стоит помнить, что повышается только расчетный размер пенсионной выплаты, без учета любых возможных надбавок (за стаж, возраст или других),

– уточнили в фонде.

Важно! Индексация проводится раз в год. Поэтому в 2025 году ожидать нового перерасчета пенсий уже не следует.

У кого могут вырасти выплаты в 2025 году?

Несмотря на то, что индексация уже состоялась в текущем году, некоторые украинцы могут получить более высокие пенсионные выплаты. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Речь идет о выплатах по возрасту. Право и размер надбавки зависят именно от возраста пенсионера:

для лиц, достигших в этом году 70-74 лет, надбавка составляет 300 гривен, после достижения 75 лет и до 79 лет – 456 гривен, лицу за 80 лет – 570 гривен.

Доплата начисляется автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Однако для ее получения размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны.

Обратите внимание! В то же время к пенсии доплачивается только одна доплата. Например, если после достижения возраста 70 лет лицо получало 300 гривен, то после 75 лет – только 456 гривен.

Что еще известно об индексации пенсий?